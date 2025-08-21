Ve yılın transferi! Ahmed Kutucu yeni takımına hayırlı olsun

Geçen sezon Eyüpspor formasıyla parmak ısırtan bir performans ortaya koyan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, devre arasında Galatasaray'a transfer olmuştu. Fakat Ahmed, sarı-kırmızılılarda beklentilerin altında kaldı.

İLK 11'DE OYNAMAK İSTİYOR

Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ahmed Kutucu, takımıyla şimdiye kadar 18 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda sadece 715 dakika süre şansı bulan Ahmed, takımdan ayrılıyor. İlk 11'de düzenli olarak forma giymek isteyen Ahmed Kutucu, Süper Lig ekibinin yolunu tutmaya hazırlanıyor.

GAZİANTEP FK'DAN AHMED KUTUCU BOMBASI

Bir süredir Galatasaray'dan ayrılacağına dair söylentilerle gündeme gelen Ahmed Kutucu, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Fk'ya transfer olabilir.

Kırmızı-siyahlı ekibin, Ahmed Kutucu için Galatasaray'a kiralama teklifinde bulunduğu ve oyuncunun da buna sıcak baktığı ileri sürüldü.

Yerel basında yer alan haberlere göre, hücum hattına takviye yapmak isteyen Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep Fk, Ahmed Kutucu için şartları zorlama kararı aldı. Bu kapsamda transferin kısa süre içerisinde bitmesi ve Ahmed Kutucu'nun sezona Gaziantep FK formasıyla devam etmesi bekleniyor.