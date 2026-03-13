Ve bomba patladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

Galatasaray'ın, Manchester City forması giyen Bernardo Silva'nın menajeriyle ilk görüşmeyi yaptığı ve Portekizli yıldız için yıllık 15 milyon euroya kadar maaş teklif etmeyi planladığı öne sürüldü.

  • Galatasaray, Manchester City'de forma giyen Bernardo Silva'nın transferi için menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
  • Galatasaray, Bernardo Silva için yıllık net 15 milyon euro maaş teklif etmeyi planlıyor.
  • Bernardo Silva'nın Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Yeni sezon için kadro planlamasına başlayan Galatasaray, dünya yıldızı Bernardo Silva'yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Manchester City forması giyen Portekizli futbolcunun menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi.

OKAN BURUK'UN RAPORU DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİLİYOR

Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna güçlü şekilde devam eden Galatasaray'da yönetim, yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme ihtimali yüksek olan Galatasaray, bu doğrultuda önemli bir transfer hamlesi için girişimlerini hızlandırdı.

BERNARDO SILVA İÇİN GÖRÜŞMELER İLERLEDİ

Takvim'in haberine göre Galatasaray, Manchester City'de forma giyen Bernardo Silva'nın transferi için önemli adımlar attı. İngiliz ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli futbolcunun menajeriyle yaklaşık iki ay önce ilk temasın kurulduğu, görüşmelerin ise ikinci aşamaya geçtiği belirtildi.

YILDIZ FUTBOLCU İLGİDEN MEMNUN

Haberde, Bernardo Silva'nın Galatasaray'ın ilgisinden memnun olduğu ve nisan ayında taraflar arasında maaş ve sözleşme şartlarının detaylı şekilde görüşülmesinin planlandığı ifade edildi.

15 MİLYON EURO MAAŞ GÜNDEMDE

Sarı-kırmızılı yönetimin, imza parasıyla birlikte Portekizli yıldız için yıllık net 15 milyon euro maaşı gözden çıkardığı öne sürüldü. Bernardo Silva ile Galatasaray'ın yanı sıra Barcelona ve Milan'ın da ilgilendiği ancak Avrupa'daki kulüplerin bu seviyede bir maaş teklifine çıkmasının zor olduğu ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

31 yaşındaki Bernardo Silva, bu sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 39 karşılaşmada görev aldı. 2 bin 852 dakika sahada kalan Portekizli futbolcu, 2 gol atarken 5 de asist yaptı. Transfermarkt verilerine göre deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 27 milyon euro olarak gösteriliyor.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (1)

Turgut Aydoğdu:

Fener duymasın :)

