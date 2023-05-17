VavaCars Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'u 1-0 önde tamamladı

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Ogün Kamacı

VavaCars Fatih Karagümrük : Batuhan Şen, Biraschi, Rayyan Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Shukurov, Ozdoev, Lobjanidze, Feghouli, Borini, Diagne

Adana Demirspor : Ertaç Özbir, Svensson, Morel, Semih Güler, Rodrigues, Yusuf Sarı, Gökhan İnler, Badou Ndiaye, Akintola, Belhanda, Cherif Ndiaye

Gol: Dk. 44 Borini (VavaCars Fatih Karagümrük )

Sarı kartlar: Dk. 1 Gökhan İnler ( Adana Demirspor ), Dk. 21 Shukurov, Dk. 34 Rayyan Baniya (VavaCars Fatih Karagümrük )

İstanbul (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük, Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rodrigues, penaltı noktasına hareketlenen Cherif Ndiaye'ye ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.

12. dakikada Shukurov'un hatalı geri pasında araya giren Cherif Ndiaye ceza sahasına girer girmez şutunu attı. Kaleci Batuhan Şen'e çarpan top, hızını keserek kaleye yönelirken, Dresevic son anda meşin yuvarlağı kontrol ederek gole izin vermedi.

13. dakikada Adana Demirspor bir pozisyon daha buldu. Sol kanatta topla buluşan Akintola, ceza sahasına kat ederek çaprazdan çok sert vurdu, direğe çarpan top yandan dışarı çıktı.

29. dakikada Ozdoev, rakibinden kaptığı topla ceza sahasına hareketlenip, soldan atağa kalkan Borini'ye pasını aktardı. İtalyan futbolcu ceza sahasına girip kaleci Ertaç'tan sıyrılmak istedi. Ertaç son anda ayaklarıyla müdahale ederek tehlikeyi önledi.

44. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Lobjanidze'nin pasında sol kanatta topla buluşan Fabio Borini'nin ortası direkt kaleye yöneldi. Bu pozisyonda Ertaç Özbir'in elinden kaçırdığı meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.