VAR, hakemi çağırmayınca kıyamet koptu! Fenerbahçe maçında çok tartışılacak karar

Sivasspor, Fenerbahçe maçının ilk yarısında yaşanan bir pozisyondan sonra penaltı bekledi. Sivassporlu futbolcular, sarı-lacivertlilerin ceza sahasına gelen topa Serdar Aziz'in elle müdahalede bulunduğu yönünde itirazda bulunurken, halem Hüseyin Göçek oyunu devam ettirdi. VAR'dan bir uyarı gelmemesi ise rakip takım taraftarlarını sinirden çıldırttı.