Üye Girişi
Haberi Paylaş

VAR, hakemi çağırmayınca kıyamet koptu! Fenerbahçe maçında çok tartışılacak karar

Spor Haberleri

VAR, hakemi çağırmayınca kıyamet koptu! Fenerbahçe maçında çok tartışılacak karar

Sivasspor, Fenerbahçe maçının ilk yarısında yaşanan bir pozisyondan sonra penaltı bekledi. Sivassporlu futbolcular, sarı-lacivertlilerin ceza sahasına gelen topa Serdar Aziz'in elle müdahalede bulunduğu yönünde itirazda bulunurken, halem Hüseyin Göçek oyunu devam ettirdi. VAR'dan bir uyarı gelmemesi ise rakip takım taraftarlarını sinirden çıldırttı.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

ELLE MÜDAHALE İTİRAZI

Karşılaşmanın 23. dakikasında Dia Saba'nın Fenerbahçe ceza alanına yolladığı topu Serdar Aziz karşıladı. Ancak Sivassporlu futbolcular Aziz'in topa elle müdahale ettiğini savundu.

VAR, hakemi çağırmayınca kıyamet koptu! Fenerbahçe maçında çok tartışılacak kararGörüntü:Beinsports

VAR'DAN UYARI GELMEMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Hakem Hüseyin Göçek oyunu devam ettirirken, VAR'dan herhangi bir uyarı gelmemesi rakip takım taraftarlarının tepkisini çekti. Sosyal medyada TFF ve MHK aleyhine sert eleştirilerde bulunuldu.

Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Sivasspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title