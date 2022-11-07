VAR, hakemi çağırmayınca kıyamet koptu! Fenerbahçe maçında çok tartışılacak karar
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Sivasspor, Fenerbahçe maçının ilk yarısında yaşanan bir pozisyondan sonra penaltı bekledi. Sivassporlu futbolcular, sarı-lacivertlilerin ceza sahasına gelen topa Serdar Aziz'in elle müdahalede bulunduğu yönünde itirazda bulunurken, halem Hüseyin Göçek oyunu devam ettirdi. VAR'dan bir uyarı gelmemesi ise rakip takım taraftarlarını sinirden çıldırttı.
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
ELLE MÜDAHALE İTİRAZI
Karşılaşmanın 23. dakikasında Dia Saba'nın Fenerbahçe ceza alanına yolladığı topu Serdar Aziz karşıladı. Ancak Sivassporlu futbolcular Aziz'in topa elle müdahale ettiğini savundu.
VAR'DAN UYARI GELMEMESİ TEPKİ ÇEKTİ
Hakem Hüseyin Göçek oyunu devam ettirirken, VAR'dan herhangi bir uyarı gelmemesi rakip takım taraftarlarının tepkisini çekti. Sosyal medyada TFF ve MHK aleyhine sert eleştirilerde bulunuldu.