Haberler

Ozan Can Kökçü: Kardeşim Orkun'un Performansı Apaçık Ortada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vanspor FK'nin yeni orta saha oyuncusu Ozan Can Kökçü, Beşiktaş'ta forma giyen kardeşi Orkun Kökçü'nün performansını överek, istatistik, oyun ve liderlik açısından her şeyin ortada olduğunu söyledi. Yeni sezon hedeflerinin play-off'a katılmak olduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK'nin yeni transferi Ozan Can Kökçü, Beşiktaş forması giyen kardeşi Orkun Kökçü'nün başarılı bir performans ortaya koyduğunu belirterek, "İstatistik, oyun ve liderlik olarak baktığımızda zaten her şey apaçık ortada." dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tamamlayan Vanspor FK'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Can Kökçü, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Haziran ayında Vanspor FK'ye transfer olduğunu hatırlatan Ozan Can, takımla uyum sürecinin iyi geçtiğini söyledi.

Yaklaşık bir aydır Erzurum'da kamp yaptıklarını ifade eden Ozan Can, "Vanspor büyük bir camia. Yeni katıldım. Biraz sıkıntılı dönemlerden geçtik ama Allah'a şükür her şey iyiye doğru gidiyor. Takımla iyi çalışıyoruz, kampımız iyi geçti." diye konuştu.

"Eskiden sokaklarda çok top oynadık"

Kariyerinde daha önce Hollanda ekibi FC Volendam'da forma giyen ve geçen sezon 31 maçta 1 gol atan Azerbaycan Milli Takımı oyuncusu Ozan Can, kardeşi Orkun Kökçü ile çocukluk yıllarında birlikte futbol oynadıklarını anlattı.

Ozan Can, aralarında iki yaş bulunduğunu belirterek "Kardeşimle çok anımız var, arkadaş gibiyiz. Eskiden sokaklarda çok top oynadık. Altyapılarda da birlikte oynama şansımız oldu ama profesyonel seviyede olmadı. Seviyeler farklı olunca bu nasip olmadı. İleride inşallah nasip olur." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nda da görev alan Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'ta başarılı performans sergilediğini vurgulayan Ozan Can, "Her şey apaçık ortada. Bana göre iyi bir performans sergiliyor. Biraz baskı nedeniyle geçen sezon eleştirildi ama istatistik, oyun ve liderlik olarak baktığımızda zaten her şey apaçık ortada." dedi.

"Benim için önemli olan nerede olursam olayım başarılı olmaktır"

Yeni sezonda takım olarak önemli hedefleri bulunduğunu dile getiren Ozan Can, şunları kaydetti:

"Hedefimiz tabii ki en iyi şekilde play-off'a katılmak. Elimizden gelenin yüzde yüzünü yapacağız. İnşallah burada güzel işler başarırız. En büyük hedefim bulunduğum yerde başarılı olmak. İleriye bakan bir insan değilim. Benim için önemli olan nerede olursam olayım başarılı olmaktır."

Kaynak: AA
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı

Bu fotoğraf en çok o ülkeyi rahatsız etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor

Erdoğan'ın "Nasıl salınır?" dediği isim 6 yıl sonra cinayet işledi
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...
Trabzonspor'da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez

Yok artık Trabzonspor!

Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt

Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu

Vatandaş denizde bulup kumsala çıkardı, ekipler hemen müdahale etti
Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

Komşuya para muslukları açıldı! 100 milyon dolar hibe ettiler