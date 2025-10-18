Vanspor ve Pendikspor 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynanan karşılaşmada Vanspor FK, evinde Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Goller Ivan Cedric ve Yiğit Fidan'dan geldi.
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Vanspor FK, evinde karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı
Stat: Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Emre Doğru, Murathan Çomoğlu
Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Erdi Dikmen, Traore (Batuhan Kör dk. 46) (Jevsenak dk. 70), Jeferson (Erdem Secgin dk. 83), Regis, Oulare, I Van Cedric, Sabahattin Destici, Lucas, Mehmet Özcan (Anestis Vlachomitros dk. 87), Bekircan Kara
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Yedekler: Abdulsamed Dumlu, Mehmet Manış, Hasan Bilal, Muhammed Ensar Çavuşoğlu, Faruk Can Genç, Medeni Bingöl
Pendikspor: Deniz Dilmen, Soldo, Donic, Clarke-Harris (Adnan Uğur dk. 82), Coley Wilks, Hakan Yeşil (Görkem Bittin dk. 82), Ahmet Karademir (Thuramdk. 46), Erdem Gökçe (Hüseyin Maldar dk. 62), Bekir Karadeniz (Hamza Yiğit Akman dk. 62), Furkan Mehmet Doğan, Yiğit Fidan
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Yedekler: Utku Yuvakuran, Nuno Sequeirra, Enes Safin, Tarık Tekdal, Ozan Demirbağ
Goller: Ivan Cedric (dk. 37), (Vanspor FK), Yiğit Fidan (dk. 85) (Pendikspor)
Kırmızı kart: Donic (dk. 88) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Traore, Oulare, (Vanspor FK), Yiğit Fidan, Denic, Görkem Bitin (Pendikspor) - VAN