Vanspor ve Pendikspor 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynanan karşılaşmada Vanspor FK, evinde Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Goller Ivan Cedric ve Yiğit Fidan'dan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Vanspor FK, evinde karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı

Stat: Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Emre Doğru, Murathan Çomoğlu

Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Erdi Dikmen, Traore (Batuhan Kör dk. 46) (Jevsenak dk. 70), Jeferson (Erdem Secgin dk. 83), Regis, Oulare, I Van Cedric, Sabahattin Destici, Lucas, Mehmet Özcan (Anestis Vlachomitros dk. 87), Bekircan Kara

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Yedekler: Abdulsamed Dumlu, Mehmet Manış, Hasan Bilal, Muhammed Ensar Çavuşoğlu, Faruk Can Genç, Medeni Bingöl

Pendikspor: Deniz Dilmen, Soldo, Donic, Clarke-Harris (Adnan Uğur dk. 82), Coley Wilks, Hakan Yeşil (Görkem Bittin dk. 82), Ahmet Karademir (Thuramdk. 46), Erdem Gökçe (Hüseyin Maldar dk. 62), Bekir Karadeniz (Hamza Yiğit Akman dk. 62), Furkan Mehmet Doğan, Yiğit Fidan

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Yedekler: Utku Yuvakuran, Nuno Sequeirra, Enes Safin, Tarık Tekdal, Ozan Demirbağ

Goller: Ivan Cedric (dk. 37), (Vanspor FK), Yiğit Fidan (dk. 85) (Pendikspor)

Kırmızı kart: Donic (dk. 88) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Traore, Oulare, (Vanspor FK), Yiğit Fidan, Denic, Görkem Bitin (Pendikspor) - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
