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Vanspor-Kırklarelispor maçını izleyen herkes aynı soruyu soruyor: Nasıl müsaade ettiler?

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Vanspor, sahasında Kırklarelispor'u konuk etti. Karlı zeminde oynanan maçta Kırklarelispor'un beyaz forma giymesi ve maçın neden ertelenmediği büyük tartışma konusu oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Vanspor, Kırklarelispor'u Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda ağırladı. Karlı zeminde oynanan maçta Vanspor, şiddetli kar yağışının etkisi altında kalmasına rağmen 2-0 kazandı.

MAÇA DAMGA VURDU

Şiddetli kar yağışının altında oynanan maça damga vuran an ise konuk takım Kırklarelispor'un beyaz forma giymesi ve karşılaşmanın tatil edilmemesi oldu.

FUTBOLSEVERLER BİNLERCE YORUM YAPTI

Mücadeleyi izleyen futbolseverler karşılaşmanın neden ertelenmediğine dair binlerce yorum yaparken maçın oynanmasının futbolcu sağlığını da olumsuz etkileyeceğini belirtti.

İşte o yorumlardan bazıları;

Vanspor-Kırklarelispor maçını izleyen herkes aynı soruyu soruyor: Nasıl müsaade ettiler

Vanspor-Kırklarelispor maçını izleyen herkes aynı soruyu soruyor: Nasıl müsaade ettiler

Vanspor-Kırklarelispor maçını izleyen herkes aynı soruyu soruyor: Nasıl müsaade ettiler

Vanspor-Kırklarelispor maçını izleyen herkes aynı soruyu soruyor: Nasıl müsaade ettiler

Vanspor-Kırklarelispor maçını izleyen herkes aynı soruyu soruyor: Nasıl müsaade ettiler

Vanspor-Kırklarelispor maçını izleyen herkes aynı soruyu soruyor: Nasıl müsaade ettiler

Vanspor-Kırklarelispor maçını izleyen herkes aynı soruyu soruyor: Nasıl müsaade ettiler

Kaynak: Haberler.com / Spor

Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Cihan Şimşek:

şike nedir ? nasıl yapılır adlı gösterim

4
0
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Doğrucu vatandaş:

Burası Türkiye, normaldir, maalesef.

3
0
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