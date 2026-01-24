Haberler

İmaj Altyapı Vanspor - Alagöz Holding Iğdır FK maçının ardından

İmaj Altyapı Vanspor - Alagöz Holding Iğdır FK maçının ardından
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında İmaj Altyapı Vanspor, Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, kötü saha zeminine rağmen güzel bir performans sergilediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-0 yenen İmaj Altyapı Vanspor'un Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, kötü saha zeminine rağmen güzel bir maç çıkardıklarını belirtti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, maçı yöneten hakem Ozan Ergün ve arkadaşlarını tebrik etti.

Hakemlerin saha zeminine rağmen maçı güzel yönettiklerini ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Umarım bu tarz yönetimler ülkemize çoğalır. Futbolcularımızın alıştığı basit faulleri çalmayarak oyunu oynatmaya çalıştı, teşekkür ederiz. Bu da bizim işimize yaradı. Bu kadar ağır zeminde üretken bir futbol oynayan futbolcu arkadaşları tebrik ediyorum. Son 3 gündür sahada antrenman yapamıyorduk. Buna rağmen ortaya üst düzey bir takım görüntüsü koyduk. Van'a bir mesaj vermek istiyorum. Bakın böyle oynayarak iç sahada maç kaybedeceğiz. Lütfen o zaman da karamsar olmayın. Bu takım karamsar olunacak bir takım değil. Bu takım daha çok umutların besleneceği bir takım. Vanspor, sezon bittiğinde bütün zihinlerde algılarda bıraktığı etki, üreten, mücadele eden ve sahada öncelik alan, önce davranan takım olacaktır."

Alagöz Holding Iğdır FK cephesi

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Sorumlusu Çağatay Erküp ise oyuna dengeli başladıklarını söyledi.

İstedikleri şeyleri yaptıklarını ama kötü bir geçiş golü yediklerini anlatan Erküp, "Ondan sonra bir formasyon değişikliğine gittik. Takım istediğimiz gibi bir reaksiyon verdi ama kötü bir duran top golü yedik. Bu pozisyonları çalışmıştık ama saha içerisinde bazen olmuyor. Daha sonra da Vanspor, maçın kontrolünü ele geçirdi ve üç gollü bir yenilgi aldık. Üzgünüz, taraftarımızdan da özür dileriz." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Spor
