Vanspor, Ilias Alhaft'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig temsilcisi Vanspor Futbol Kulübü, profesyonel futbolcu Ilias Alhaft ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Hoş geldin Ilias Alhaft" başlığıyla transfer duyruldu. Profesyonel futbolcu Ilias Alhaft ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, "Yeni transferimiz Ilias Alhaft'a kırmızı-siyah formamız altında başarılar diliyor, anlaşmanın oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı