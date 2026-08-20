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Vanspor, Ilias Alhaft'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı

Vanspor, Ilias Alhaft'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig temsilcisi Vanspor Futbol Kulübü, profesyonel futbolcu Ilias Alhaft ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

Trendyol 1. Lig temsilcisi Vanspor Futbol Kulübü, profesyonel futbolcu Ilias Alhaft ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Hoş geldin Ilias Alhaft" başlığıyla transfer duyruldu. Profesyonel futbolcu Ilias Alhaft ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, "Yeni transferimiz Ilias Alhaft'a kırmızı-siyah formamız altında başarılar diliyor, anlaşmanın oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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