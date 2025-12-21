Osman Zeki Korkmaz: "Böyle duyarlı oyuncu grubu ile çalıştığım için çok şanslı hissediyorum"

Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, İstanbulspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, oyuncularının performansından memnun olduğunu ve artık kendi taktiğiyle sahaya çıkan bir takım olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Vanspor, FK, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz gün annesi vefat eden İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na baş sağlığı dileyerek sözlerine başlayan Korkmaz, "Maç özelinde çok fazla konuşmak istemiyorum. İstanbulspor benim için özel bir camia. Futbol açısından bakarsak iki haftadır geliştirdiğimiz bir oyun var. Geçen hafta oynadığımız Ümraniyespor maçının mantıksal galibiydik. Fakat maç sonunda istenmeyen bir sonuç oldu. Bu oyunu analiz ederek bu hafta maçın geneline nasıl yayacağımız üzerine çalıştık. Bugün 90 dakika bu şekilde oynadık. Bundan sonraki süreçte de Vanspor kendi taktiği ile maçlara hazırlanacak ve o şekilde sahaya çıkacaktır. Sakatlık sıkıntımız var. Eldeki oyuncularımızdan yararlanmaya çalışıyoruz. Oyucularım burada ortaya çok büyük karakter koyuyor. Böyle duyarlı oyuncu grubu ile çalıştığım için çok şanslı hissediyorum" diye konuştu.

"Maça gelen tüm Vanlılar, yanında en az bir kişi daha getirsin"

İç sahada oynanan maçlara taraftarları davet eden Osman Zeki Korkmaz, "Devreyi olabildiğince iyi bir yerde bitirmemiz gerekiyor. En az geçen haftadaki atmosfer gibi bir atmosfer yakalamamız gerekiyor stadyumumuzda. Ben de arkadaşlarımı maçımıza davet edeceğim. Maça gelen tüm Vanlılar da yanında en az bir kişi getirsin. Bir önce ikinci devrenin hazırlığını yapmamız gerekiyor. Kritik bir maç oynayacağız" şeklinde konuştu.

İstanbulspor'a rakip olmanın duygusal yönüne değinen Korkmaz, "İstanbulspor benim eski takımım değil, ailem. Şu anda ülkenin köklü kulüplerinden bir tanesinin teknik direktörlüğünü yapıyorum. Benim de Türk futbolunun da yeni hikayelere ihtiyacı var" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL