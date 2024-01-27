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Vanspor FK, Serik Belediyespor'u 3-1 mağlup etti

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Serik Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Maçta Vanspor FK'dan Hasan Bilal, Erdem Seçgin ve Alpay Koçaklı gol atarken, Serik Belediyespor'un tek golünü Emrah Tacir kaydetti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Serik Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Yücel Büyük, Metin Yalçın, Kenan Özcan

Vefa Group Vanspor FK: Nurullah Aslan xxx, Burak Kavlak xx, Furkan Sakı xx, Ahmet Eren xx (Abdulcebrail Akbulut xx dk. 78), Muhammed Gönülaçar xx, Şerif Doğan xx, Emre Oymak xx (Muhammed Ali Doğan x dk. 72), Erdem Seçgin xxx, Harun Kavaklıdere xx (Ahmet Uluk x dk. 86), Bahattin Berke Demircan xx (Metin Cici x dk. 78), Hasan Bilal xxx (Alpay Kocaklı xxx dk.78)

Serik Belediyespor: Burak Çapkınoğlu x, Mümin Talip Pazarlı x, Sinan Kalaycı x, Emrah Tacir x, Hasan Ali Adıgüzel xx (Resül Türkkalesi x dk.74), Sabrican Vural x (Mustafa Ethem Erboğa x dk. 74), Erbay Eker x (Aykut Uluç x dk. 9), Oğuzhan Doğan x, Oğulcan Şahin x (Emre Topal x 74), Ömer Faruk Yılmaz x, Hakan Olkan x

Goller: Hasan Bilal (dk. 36 ), Erdem Seçgin dk. 64), Alpay Koçaklı (dk.88) (Vanspor FK), Emrah Tacir (dk. 7) (Serik Belediyespor)

Sarı kartlar: Muhammed Ali Doğan (Vanspor FK), Oğuzhan Doğan, Oğulcan Şahin, Hasan Ali Adıgğüzel (Serik Belediyespor) - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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