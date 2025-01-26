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Vanspor FK, Nazillispor'u 3-1 Yenerek Galibiyetini Elde Etti

Vanspor FK, Nazillispor'u 3-1 Yenerek Galibiyetini Elde Etti
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. haftasında Vanspor FK, evinde konuk ettiği Nazillispor'u 3-1 mağlup etti. Maçta Vanspor'un gollerini Bekir Can Kara, Hasan Bilal ve Samet Ali Kaya kaydederken, Nazillispor'un tek golü Oğuzhan Akgün'den geldi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Nazillispor'u 3-1 yendi.

Hakemler: Onur Bingöl, Recep Güneş, Mehmet Özgür İşbilen

Vanspor FK: Abdulsamed Damlu, Ahmet Eren (Muhammet Ali Doğan dk. 60), Yusuf Abdioğlu, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Burak Kavlak (Medeni Bingöl dk.75), Erdem Seçgin, Bekir Can Kara, Eyüp Akcan (Samed Ali Kaya dk. 71), Hasan Bilal, Harun Kavaklidere (Özkan Yiğiter dk. 60), Fuat Bavuk (Mert Örnek dk. 60)

Teknik Direktör: Serhat Gülpınar

Nazillispor: Hasan Çayrak, Bayram Enes An, Emrullah Ertuş, İlkay İşler, Miraç Furkan Türközü (Gökmen Aydoğdu dk. 88), Nicolo Mikael Avellino, Oğuzhan Akgün, Selçuk Hakalmaz, Taşkın Çalış (Yakup Emre Bakkal dk. 88), Uygar Mert (Yusuf Mert Yıldırım dk. 83), Zahit Fındık (Oğuzhan Kayar dk. 20)

Teknik Direktör: Muzaffer Taşkın

Goller: Bekir Can Kara (dk. 37), Hasan Bilal (dk. 78), Samet Ali Kaya (85) (Vanspor FK), Oğuzhan Akgün (dk. 55) (Nazillispor)

Sarı kartlar: Ahmet Eren (Vanspor FK), Uygar Mert, Oğuzhan Akgün, Yusuf Mert Yıldırım, Öğuzhan Kayar (Nazillispor) - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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