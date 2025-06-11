Vanspor FK Başkanı Erol Temel'den Önemli Açıklamalar

Vanspor FK Başkanı Erol Temel'den Önemli Açıklamalar
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Vanspor FK Başkanı Erol Temel, yaptığı basın toplantısında kulübe harcadığı yatırım ve iç saha maçlarının oynanacağı yer hakkında bilgi verdi. Temel, Van'da modern bir stadyum inşa edileceğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig'e yükselen Vanspor FK Başkanı Erol Temel ile yönetimi basınla bir araya geldi.

Elite World Van Otelde düzenlenen basın toplantısında ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Vanspor FK yönetimi, yeni sezonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında dört yıllık başkanlık döneminde yaşananları değerlendiren Temel, Vanspor'a harcadığı paranın büyük kısmını kendi cebinden karşıladığını vurguladı. Vanspor için toplam 259 milyon TL harcandığını belirten Temel, "Bazıları hala konuşuyor ama bu kardeşiniz Vanspor için cebinden 100 milyon TL verdi. Her harcamanın belgesi var" dedi.

Mevcut stat zemininin hem futbolcu sağlığı açısından riskli olduğunu hem de Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuda uyarılarda bulunduğunu belirten Temel, bu nedenle takımın iç saha maçlarını Van dışında oynayacağını söyledi. Başkan Temel, "Van'da maalesef modern ve uygun şartlarda bir stadyum bulunmuyor. Zeminin futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle, maçlarımızı İstanbul'da oynamak zorundayız. Ancak şunu da belirteyim. Van'a yakışan bir stat için proje tamamlandı. Kısa süre içinde ihale süreci başlatılacak. Bu sezon değil ama önümüzdeki yıllarda Van gerçek bir stadyuma kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Program soru cevap ile sona erdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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