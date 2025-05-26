Vanspor, Elazığ'a Uçakla Gitti

Vanspor, Elazığ'a Uçakla Gitti
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Vanspor, Elazığ'daki otel rezervasyonlarının iptal edilmesi üzerine rövanş maçı için uçakla Elazığ'a seyahat etti. TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final rövanşında Elazığspor ile karşılaşacak olan Vanspor, ilk karşılaşmayı 4-1 kazanarak avantaj elde etmişti.

- Vanspor kafilesi uçakla Elazığ'a gitti

VAN - Van'da ilk maçı 4-1 kazanan Vanspor, Elazığ'daki otel rezervasyonlarının iptal edilmesi üzerine rövanş maçı için uçakla Elazığ'a gitti.

TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final rövanş karşılaşmasında Elazığspor, bugün saat 20.00'de Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Vanspor'u konuk edecek. İlk maçı Van'da oynayan kırmızı-siyahlı ekip, sahadan 4-1'lik net bir galibiyetle ayrılarak büyük avantaj elde etmişti. Rövanş maçı öncesi ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Vanspor'un Elazığ'da konaklamayı planladığı oteldeki rezervasyonlarının iptal edilmesinin ardından ulaşımda değişikliğe gidildi. Kara yolu planını iptal eden kırmızı-siyahlılar, uçakla Elazığ'a gitme kararı aldı.

Van Ferit Melen Havalimanı'ndan uçakla Elazığ'a geçen Vanspor kafilesinde futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler yer aldı. Havalimanında kafileyi AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas uğurladı.

Finale bir adım kala kritik 90 dakikaya çıkacak olan Vanspor, ilk maçtaki skor avantajını koruyarak adını finale yazdırmak istiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Spor
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