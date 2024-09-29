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Vanspor'da Teknik Direktör Değişikliği: Tahsin Tam Görevden Alındı

Vanspor'da Teknik Direktör Değişikliği: Tahsin Tam Görevden Alındı
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Vanspor Futbol Kulübü, teknik direktör Tahsin Tam ile yollarını ayırarak Ümit Bozkurt'u takımın başına getirdi. Yönetimin İstanbul'da yaptığı olağanüstü toplantıda yaklaşık 5.5 saat süren görüşmeler sonrası bu karar alındı.

Vanspor Futbol Kulübü, teknik direktör Tahsin Tam'ın yerine Ümit Bozkurt'u getirdi.

Teknik Direktörü Tahsin Tam ile yolları ayırdıklarını açıklamayan Vanspor Futbol Kulübü, yönetimin İstanbul'da olağanüstü toplandığını duyurdu. Açıklamada, "Yaklaşık 5.5 saat süren toplantıda mevcut teknik direktör Tahsin Tam ile yollar ayrılmış, takımın başına Ümit Bozkurt getirilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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