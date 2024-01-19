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Vanlı kayakçılar Erzincan'da madalyalarla döndü

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Vanlı kayakçılar, Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Eleme Yarışması'nda 3 madalya kazandı. Beritan Paycu Türkiye şampiyonu, Zilan Giyen ikinci ve Delila Nur Paycu üçüncü oldu.

Vanlı kayakçılar, Erzincan'da yapılan ' Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Eleme Yarışması'nda 3 madalya ile döndüler.

Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Eleme Yarışması, Erzincan iline bağlı Ergan Dağında yapıldı. 30 ilden 524 sporcunun katıldığı yarışmada U-16 kategorisinde yarışan Beritan Paycu Türkiye şampiyonu olurken, U-14 kategorisinde yarışan Zilan Giyen Türkiye ikincisi ve Delila Nur Paycu da Türkiye üçüncüsü oldu. Yarışmada dereceye giren sporcuları tebrik eden Kayak Antrenörü Abdullah Kıvanç ve Gökhan Elçi, her zaman yanlarında olan ve kendilerine destek sunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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