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Vanlı Judocu Işıl Sinem Aydın Dünya Şampiyonu Oldu

Vanlı Judocu Işıl Sinem Aydın Dünya Şampiyonu Oldu
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Moldova'da düzenlenen Ümit Gençler Kuraş Dünya Şampiyonası'nda Vanlı judocu Işıl Sinem Aydın, büyük bir başarı elde ederek dünya şampiyonu unvanını kazandı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürü, bu başarının tüm Vanlı sporcular için örnek teşkil edeceğini ifade etti.

Moldova'da yapılan Ümit Gençler Kuraş Dünya Şampiyonasına katılan Vanlı judocu Işıl Sinem Aydın dünya şampiyonu oldu.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden Işıl Sinem Aydın, 2-7 Aralık 2024 tarihleri arasında Moldova'da düzenlenen Ümit Gençler Kuraş Dünya Şampiyonasında büyük başarı elde ederek dünya şampiyonu oldu. Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, dünya şampiyonluğu başarısından dolayı Vanlı judocu Sinem Aydın'ı ve milli judo antrenörünü tebrik ederek, bu gururun bütün Vanlı sporculara örnek olacağını ifade etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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