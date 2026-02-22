Haberler

TFF Kadınlar 2. Lig: Vangücü SK: 2 Siverek Kadın SK: 0
TFF Kadınlar 2. Lig C Grubu'nda Vangücü SK, lider Siverek Kadın SK'yı 2-0'lık skorla yenerek, puanını 25'e yükseltti ve ikinci sıradaki yerini korudu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Lig C Grubu'nun 13. haftasında Vangücü SK, evinde konuk ettiği lider Siverek Kadın SK'yı 2-0 mağlup etti.

TFF Kadınlar 2. Lig C Grubu'nun 13. haftasında Vangücü SK, lider Siverek Kadın SK ile karşı karşıya geldi. Van İpekyolu Gençlik Sahası'nda oynanan müsabakayı Engin Güneş, Muhammed Enes Yaşın ve Ertan Takar hakem üçlüsü yönetti. Deplasman takımının üstün oynadığı ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıda oyun hakimiyetini eline alan Vangücü, 64. dakikada kazandığı penaltıyı kaleci Şeymanur Hapaç ile gole çevirerek 1-0 öne geçti. Karşılıklı gelişen ataklar sonucu ev sahibi takım, 89. dakikada Nazdar Kurt'un attığı golle maçı 2-0'a getirdi ve bu gol müsabakanın skorunu tayin etti. Van'a namağlup gelen Siverek Kadın SK ilk yenilgisini alırken, Vangücü SK puanını 25'e yükseltti ve ikinci sıradaki yerini korudu. Lider Siverek Kadın SK ise 31 puanda kaldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
