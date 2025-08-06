Vancouver Whitecaps, Thomas Müller'i Transfer Etti

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MLS ekibi Vancouver Whitecaps, 35 yaşındaki Alman futbolcu Thomas Müller ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladı. Kariyerini Bayern Münih'te geçiren Müller, kulüp tarihinin en çok gol atan oyuncusu olarak 33 kupa zaferi yaşadı.

Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekibi Vancouver Whitecaps, Alman oyuncu Thomas Müller'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Müller ile 1+1 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

Tüm kariyerini Bayern Münih'te geçiren 35 yaşındaki Müller, sezonun sona ermesiyle takımdan ayrılmıştı.

Tecrübeli futbolcu, Bavyera ekibinde 13 Bundesliga, 8 Almanya Süper Kupa, 6 Almanya Kupası, ikişer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere 33 kupa zaferi yaşadı.

Kulüp tarihinde en fazla resmi maça çıkan oyuncu rekorunu elinde bulunduran Müller, görev yaptığı 756 karşılaşmada 250 gol kaydetti.

Thomas Müller, 2014 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadığı Almanya Milli Takımı'nda ise 131 maçta 45 gol attı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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