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Türk taraftarlar, Vancouver sokaklarında heyecanla maç saatini bekliyor

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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşacağı Vancouver'da Türk taraftarlar sokakları kırmızı-beyaza bürüdü. Taraftarlar, maç öncesi şarkılar ve tezahüratlarla takımlarına destek veriyor.

A Milli Futbol Takımı'nın, Avustralya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Türk taraftarlar, Vancouver şehrinin sokaklarında heyecanla maç saatini bekliyor.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında TSİ 07.00'de Kanada'nın Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesinde Vancouver sokakları kırmızı-beyaz renklere büründü. Çevre şehirlerden, ülkelerden ve Türkiye'den millileri desteklemek için Kanada'ya gelen taraftarlar, şarkılar ve tezahüratlar söyleyerek mücadelenin saatini bekliyor.

Türk taraftarlar, ay-yıldızlılara güvenlerinin tam olduğunu belirterek, Avustralya karşısında galip geleceklerine inandıklarını söyledi.

Karşılaşma öncesinde taraftar yürüyüşü Jonathan Rogers Park'tan başlayacak ve Science World SkyTrain Metro İstasyonu bölgesinde sona erecek. - VANCOUVER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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