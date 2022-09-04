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Van spor haberi... Dünya Motokros Şampiyonası'nın kadınlar sezon şampiyonu Nancy Van de Ven oldu

Spor Haberleri

Van spor haberi... Dünya Motokros Şampiyonası'nın kadınlar sezon şampiyonu Nancy Van de Ven oldu

Van haberleri... Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın (EMX Open) finali yapıldı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın (EMX Open) finali yapıldı. Sezonu Nancy Van de Ven, şampiyon tamamladı.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etaplarına devam ediliyor.

MXW kadınlar ikinci yarışında Hollandalı Nancy Van de Ven birinci, Lynn Valk ikinci, Alman Larissa Papenmeier ise üçüncü oldu. Markalar sıralaması ise Yamaha, KTM ve Kawasaki şeklinde gerçekleşti.

MXW Türkiye etabının Duncan kazandı

MXW Türkiye etap yarışını ise Kawasaki'den Yeni Zelandalı Courtney Duncan kazanırken, Yamaha'dan Alman Larissa Papenmeier ikinci, KTM'den Danimarkalı Sara Andersen da üçüncü oldu.

Organizasyonda Türkiye adına mücadele eden milli sporcu Irmak Yıldırım ise yarışı 25'inci sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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