Van Spor FK sahasında Sarıyerspor ile golsüz berabere kaldı

İMAJ Altyapı Van Spor FK, 1'inci Lig'in 32'nci haftasında sahasında ağırladığı Sarıyerspor ile 0-0 berabere kaldı.

Soğuk ve yağmurlu havada Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Fatih Tokail yönetirken, yardımcılıklarını Burak Sami Şad ve Ferhat Çalar yaptı. Saat 13.00'te oynanan maçta ilk yarıya Van Spor FK kontrollü başladı. İlk dakikalardan itibaren topa daha çok hakim olan Van Spor FK olsa da iki takım da etkili bir oyun ortaya koyamadı. İki takım karşılıklı pozisyonlar yakalasa da istedikleri sonucu elde edemeyince maç 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Van Spor FK sahasında aldığı beraberlikle puanını 43'e yükseltti.

