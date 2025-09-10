Van Spor FK, Çorum FK Maçında 3 Puan Hedefliyor

1'inci Lig takımlarından Van Spor FK, önümüzdeki Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı ligin namağlup lideri Çorum FK'ya karşı iyi bir mücadele verip 3 puan almayı hedefliyor. Takımın teknik direktörü Hakan Kutlu , "Oynadığımız 4 maçta şuana kadar 7 puan topladık. Kendi sahamızda oynadığımız son Bandırma Spor maçında mağlubiyetle ayrıldık. Bunun telafisini Çorum FK maçında yapacağız" dedi.

1.Lig'e 25 yıl aradan sonra çıkan Van Spor FK, oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligin ilk haftasında deplasmanda Boluspor'u 3-2, ikinci haftada ise evinde konuk ettiği Esenler Erok Spor'u 1-0 yenen Van Spor FK, 3'üncü haftada deplasmanda Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı. Ligin 4'üncü haftasında ise evinde konuk ettiği Bandırmaspor'a 2-1 yenilen Van Spor, grubunda 7 puanla 9'uncu sırada bulunuyor. Teknik Direktör Hakan Kutlu nezaretinde Şahabettin Özaslan Spor Tesisleri'nde antrenmanlarını aralıksız sürdüren Van Spor FK, önümüzdeki hafta Cumartesi günü deplasmanda grup lideri Çorum FK ile yapacağı maçta 3 puan almak istiyor.

'ÇORUM MAÇINDA 3 PUAN ALMAK İSTİYORUZ'

Van Spor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Oynadığımız 4 maçta şuan 7 puan topladık. Kendi sahamızda oynadığımız son Bandırma Spor maçında mağlubiyetle ayrıldık. Aslında en çok galibiyeti hak ettiğimiz maçtı. Bu maçta hem oyun üstünlüğünü, hem pozisyon üstünlüğünü tamamıyla almıştık. Çok iyi oynadığımız maçı kaybettik. Bunun telafisini Çorum FK maçında yapacağız. Tabi Çorum da iyi bir takım. Yeni kurulan, mali açıdan, ekonomik açıdan çok kuvvetli, iyi kadrosu olan bir takım. Ama biz de iyiyiz ve giderek üstüne koyuyoruz. Bu milli maç arası da takımımıza çok iyi geldiğini düşünüyorum. İyi çalıştık, eksikliklerimizi tamamladık" dedi.

'İYİ TRANSFERLER YAPTIK'

Takıma iyi transferler yaptıklarını söyleyen Kutlu," Şu an transfer sürecinde olan oyuncularımız var. 2-3 oyuncumuz transfer mevsimi bitmeden aramıza katılacak. Takımımıza transfer ettiğimiz yabancı oyuncularımızın bir kısmı Türkiye'de önceden oynamış oyuncular. Bir kısmı da yeni gelen oyuncular. Onların uyum süreci, alışma süreçleri de tabii ki, bu dönemde sürüyor. Ama, bu süreci çok iyi bir şekilde atlattık diyebilirim. Yeni gelecek yabancı oyuncular da olacak. Hem oyun olarak, hem birbirine uyumlar açısından, hem de sahada duruşlar açısından yeni bir takım görüntüsü vermiyoruz. Ama tabii üstüne koymamız gerekiyor. Bugüne kadar oynanan maçları hep seyircisiz oynadık. Ama ligin 8. haftasında Amed Sportif maçında seyircimiz ile buluşacağız" diye konuştu.