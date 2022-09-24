Van haberleri: TKBL: İzmit Belediyespor: 75 Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor: 58 Spor Haberleri Van habere göre Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin ilk haftasında İzmit Belediyespor, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'u 75-58 mağlup etti. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin ilk haftasında İzmit Belediyespor, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'u 75-58 mağlup etti. Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu Hakemler: Yücel Çilingir xx, Murat Amaç xx, Hüseyin Söylemezoğlu xx İzmit Belediyespor: Senay Zeybek xx 7, Nur Sezen Yavuz x, Derya Kavak x, Deniz Aygül xxx 15, Öykü Taşkın x 3, Betül Erkoyuncu x 2, Kym Danae Royster xx 12, Candide Öztürk xx 6, Ezgi Manlacı xx 9, Kardelen Gezgin xxx 12, Betül Pehlivan xx 9 Başantrenör: Hasan Fırat Okul Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor: Sema Şenol x 2, Yağmur Öztürk xx 10, Aslı Çil x, Avinar Kaya xx 7, Fatma Nur Şimşek x 2, İrem Sözen xx 6, Gizem Kumandanoğlu xx 8, Zakyia Jaloise Weathersby xxx 23 Başantrenör: Murat Karahan 1.bPeriyot: 26-15 (İzmit Belediyespor lehine) İlk yarı: 47-31 (İzmit Belediyespor lehine) 3. Periyot: 66-42 (İzmit Belediyespor lehine) - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Edremit Belediyesi Türkiye Kocaeli Spor Haberler

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