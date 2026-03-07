Van Dijk'tan Galatasaray taraftarı hakkında dikkat çeken yorum

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı rakibi Liverpool, FA Cup 5.Tur maçında Wolverhampton'ı deplasmanda 3-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

GALATASARAY MAÇI HAKKINDA AÇIKLAMA

Liverpool'un takım kaptanı Virgil van Dijk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulunarak, Salı günü İstanbul'da oynayacakları Galatasaray maçı hakkında da yorumlar yaptı.

"KULAKLARIMIZ YİNE TEST EDİLECEK"

Hollandalı savunma oyuncusu, lig aşamasında oynanan Galatasaray maçında tribünlerden çok etkilendiğini belirterek, "Şimdi Galatasaray maçına odaklanacağız. Kulaklarımız yine test edilecek ama orada olmak güzel. Zor bir maç olacak. Umarım orada iyi bir sonuç alabiliriz. Zor bir maç olacağını biliyoruz." sözlerini sarf etti.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

Van Dijk'ın bu sözleri kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, Galatasaray taraftarları salı akşamı Rams Park'ta yeniden cehennem atmosferi oluşacağını belirten yorumlarda bulundu.