Van Dijk'tan Galatasaray taraftarı hakkında dikkat çeken yorum
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da forma giyen Virgil van Dijk, Wolverhampton maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile oynanacak Devler Ligi maçına değinen Hollandalı oyuncu, "Galatasaray maçında kulaklarımız yine test edilecek ama orada olmak güzel. Umarım iyi bir sonuçla dönebiliriz." dedi.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı rakibi Liverpool, FA Cup 5.Tur maçında Wolverhampton'ı deplasmanda 3-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.
GALATASARAY MAÇI HAKKINDA AÇIKLAMA
Liverpool'un takım kaptanı Virgil van Dijk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulunarak, Salı günü İstanbul'da oynayacakları Galatasaray maçı hakkında da yorumlar yaptı.
"KULAKLARIMIZ YİNE TEST EDİLECEK"
Hollandalı savunma oyuncusu, lig aşamasında oynanan Galatasaray maçında tribünlerden çok etkilendiğini belirterek, "Şimdi Galatasaray maçına odaklanacağız. Kulaklarımız yine test edilecek ama orada olmak güzel. Zor bir maç olacak. Umarım orada iyi bir sonuç alabiliriz. Zor bir maç olacağını biliyoruz." sözlerini sarf etti.
SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ
Van Dijk'ın bu sözleri kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, Galatasaray taraftarları salı akşamı Rams Park'ta yeniden cehennem atmosferi oluşacağını belirten yorumlarda bulundu.