Van'da 'Spor Van' Projesi Tanıtıldı

Van Valiliğinin yürütücülüğünü yaptığı ' Spor Van' projesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşti.

Van Valisi Ozan Balcı'nın himayelerinde hayata geçirilen, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Spor Van" projesinin lansman tanıtım programı gerçekleştirildi. Nur Tatar Spor Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda sporcular tarafından jimnastik, güreş ve floor curling gösterileri sunuldu. Vali Balcı'nın kısa konuşmasının ardından program sona erdi.

Programa Van Valisi Ozan Balcı, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras, antrenör ve sporcular katıldı. - VAN