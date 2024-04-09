Van'da Okullar Arası Satranç Turnuvası Son Buldu

Türkiye Satranç Federasyonu Van İl Temsilciliği tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı okul sporları bölge yarışmaları çerçevesinde "Okullar Arası Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Takım Satranç Grup Yarışması" turnuvası son buldu.

Van'daki çeşitli okullardan katılımcıların yer aldığı turnuva, satranç sporunun gençler arasında yaygınlaşması ve gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla organize edildi. Yarışmalar, strateji ve zeka üzerine kurulu satranç oyununda genç yeteneklerin mücadelesine sahne oldu. 13 ilden 43 okul takımından toplam 350 öğrenci, antrenör ve hakemin katıldığı turnuva, ödül töreniyle son buldu.

Bölge yarışmasında kategorilerinde ilk 4 dereceyi alan takımlara başarı belgesi ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir tarafından verildi. Gençler, Yıldızlar ve Küçükler kategorilerinde ilk 4 dereceyi elde eden takımlar ise Türkiye finalinde oynamaya hak kazandı.

Açıklamalarda bulunan Türkiye Satranç Federasyonu Van İl Temsilcisi Adnan Yaviç, turnuvanın başarıyla tamamlandığını belirterek, katılım sağlayan yarışmacılara teşekkür etti. - VAN