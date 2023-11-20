Van'da Öğretmenler Günü Satranç Turnuvası İkincisi Yapıldı

Van'ın Tuşba Belediyesinin geleneksel hale getirdiği '24 Kasım Öğretmenler Günü Satranç Turnuvası'nın ikincisi yapıldı. İki gün devam eden turnuvada dereceye girenler, ödüllerini Belediye Başkanı Salih Akman'ın elinden aldılar.

Tuşba Belediyesinin '24 Kasım Öğretmenler Günü' kutlama etkinlikleri çerçevesinde Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Van İl Temsilciliğinin destekleri ile düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği satranç turnuvasının ikincisi yapıldı. Tuşba Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya öğretmenler ve satranç severler yoğun ilgi gösterdi. İki gün devam eden turnuva, 6 tur şeklinde gerçekleştirildi. Çok sayıda lisanslı satranç severin de mücadele verdiği turnuvada, TSF satranç yarışmaları talimatları ve uygulama yönergeleri ile FIDE satranç kuralları uygulandı.

Yoğun geçen iki gününün ardından dereceye girenlerin ödül ve hediyeleri Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman tarafından verildi. Turnuvada; birinci olan yarışmacıya tam altın, ikinci olan yarışmacıya yarım altın, üçüncü olan yarışmacıya çeyrek altın ve dördüncü olan yarışmacı ise gram altın, tüm katılımcılara da çeşitli hediyeler verildi.

İki gün boyunca yarışmacılara yöresel yemekler ile çeşitli ikramların da verildiği turnuvanın ödül töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Salih Akman, '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla düzenledikleri satranç turnuvasını artık geleneksel hale getirdiklerini ifade etti.

TSF Van İl Temsilcisi Adnan Yaviç ise '24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel düzenlenen satranç turnuvasından dolayı Başkan Akman'a teşekkür etti. - VAN