Vanlı milli atlet Edibe Yağız, olimpiyat hedefiyle başarılarına yenilerini ekliyor

Van'da yetenek taramaları sırasında keşfedilen milli atlet Edibe Yağız, elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor.

Edremit ilçesindeki Mustafa Cengiz Ortaokulu'nda 7 yıl önce yapılan yetenek taramasında keşfedilen 20 yaşındaki Yağız, kısa sürede ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli başarılara imza attı.

Kazandığı madalyalar sayesinde 2022'de milli takıma seçilen Yağız, 7 yıllık kariyerine 30 Türkiye şampiyonluğu, 2 Balkan şampiyonluğu, 2 Balkan ikinciliği, 1 Balkan üçüncülüğü, U-20 Avrupa ikinciliği, U-18 Avrupa üçüncülüğü, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali ikinciliği ve 3 Avrupa Kros Şampiyonası Kulüpler ikinciliği sığdırdı.

Son olarak 20-21 Haziran'da Yunanistan'da düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'na katılan Yağız, organizasyonda çifte altın madalya kazandı.

Milli takım antrenörleri Münir Akkoyun ve Mehmet Akkoyun yönetiminde antrenmanlarını sürdüren Yağız, 2028'de ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

"Her sporcunun hayali olimpiyatlarda yarışmaktır"

Fenerbahçe Atletizm Şubesi sporcusu Yağız, AA muhabirine, yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalarda çok sayıda derece elde ettiğini söyledi.

Son katıldığı Balkan Şampiyonası'ndan altın madalyayla döndüğünü belirten Yağız, şunları kaydetti:

"Yunanistan'da düzenlenen yarışmada şampiyon oldum. Kafilenin en genç sporcusuydum. Organizasyonda iki altın madalya kazandım. Kendimden büyük rakiplerle yarışmak benim için gurur vericiydi. Rakiplerimin benden büyük olması beni her zaman daha fazla motive ediyor. Olimpiyat kotasına girebilmek için yeni yarışmalara hazırlanıyorum. Şu anki hedefim Akdeniz Oyunları. Bu yıl birçok yarışmada yer aldım ve bunların çoğunda şampiyon oldum. Önümüzdeki yıl düzenlenecek U-23 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyorum. Kendime ve yeteneğime güveniyorum. Olimpiyat barajını da geçeceğime inanıyorum. İnşallah 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılırım. Her sporcunun hayali olimpiyatlarda yarışmaktır. Ben de katılarak altın madalya kazanmak istiyorum."

"Başarılarının devamının geleceğine inanıyorum"

Milli takım antrenörü Mehmet Akkoyun ise "Edibe iyi bir sezon geçiriyor. Yaklaşık üç aylık milli takım kamp sürecimizi çok verimli geçirdik. 2028'de ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Edibe gerçekten potansiyeli yüksek bir sporcumuz. Kendisine çok güveniyorum. Sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman yapıyoruz. Hırsı ve disiplini sayesinde başarılarının devamının geleceğine inanıyorum. En büyük hedefimiz olimpiyatlarda madalya kazanmak." diye konuştu.