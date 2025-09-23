VAN'da Kadınlara Özel Ücretsiz Spor Merkezleri Açıldı

VAN'ın İpekyolu ilçesinde açılan 4 spor merkezi, obezite ve sağlık sorunu yaşayanlar başta olmak üzere yaklaşık 1500 kadına çeşitli spor dallarında ücretsiz spor hizmeti veriyor. Spor merkezlerine gelen kadınlar hem kendilerini mutsuz eden aşırı kilolarından kurtuluyor hem de kurdukları yeni arkadaşlıklarla sosyalleşiyor. Spor eğitmeni Özlem Tatar, "Kadınlar düzenli beslenme ve düzenli sporla beraber kilo verip inceliyorlar" dedi.

İpekyolu Belediyesi tarafından Bahçıvan, Cevdetpaşa, Alipaşa ve Şerefiye mahallelerinde açılan spor merkezlerine kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Ekonomik nedenlerle spora gitme imkanı olmayan kadınlar, bu merkezlerde ücretsiz spor hizmeti alıyor. Obezite ve sağlık sorunu yaşayanlar başta olmak üzere yaklaşık 1500 kadına çeşitli spor dallarında ücretsiz spor hizmeti veriliyor. Cevdetpaşa Mahallesi'ndeki spor merkezinde pilates, kardiyo fitness, zumba, step aerobik ve trambolin eğitimleri veriliyor. Kas ve bel fıtığı sorunu yaşayan kadınlar da reformer ile spor yapıyor. Haftanın 2 günü gruplar halinde verilen eğitimlerin, 3 aylık periyotlarla devam edeceği belirtildi.

MERKEZE GELEREK 11 KİLO VERDİ

Cevdetpaşa Mahallesi'ndeki spor merkezine gelen Nursane Salçuk, spora gelmeden önce 87 kilo olduğunu, şu an 76 kiloya düştüğünü söyleyerek, "Amacım 70 kiloya düşmek. Spor eğitmenlerimiz bize çok yardımcı oluyorlar. Dışarıda da spor merkezlerine gittim ancak buradaki eğitmenler kadar ilgilenmediler. Buraya geldikten sonra ciddi anlamda kilo vermeye başladım. Bize bu imkanı sağlayan belediye yetkililerine teşekkür ediyoruz. Burada aynı zamanda sosyalleşip, yeni arkadaşlıklar ediniyoruz. Kadınlara özel olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Zumba, kardiyo/fitness öğrendim, şimdi de pilates öğrenmek istiyorum" diye konuştu.

'PSİKOLOJİK SORUNLARI SPORLA ATLATTIM'

Spor yaparak daha önce yaşadığı psikolojik sorununu atlattığını söyleyen Saadet Bucak ise "Buraya ilk geldiğimde zaten bir travma merkezinden çıkıp gelmiştim. Psikolojik sıkıntılarım vardı. Kadınların sosyal etkinliklerde yer alması aile düzeni için, toplum için gayet güzel bir şey. Spora başladıktan sonra psikolojik sorunları atlattım. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

'MERKEZLERE YOĞUN BİR İLGİ VAR'

Spor eğitmeni Özlem Tatar, açılan 4 spor merkezinde 2 ayda 1 kayıt yenileme süreci olduğunu ifade ederek, "Kayıt yapan kadınlar haftanın 2 günü gelip spor dallarında ders alıyorlar. Spor merkezlerimizde pilates, kardiyo fitness, zumba, reformer, step aerobik ve trambolin dallarında eğitimler veriyoruz. Obezite sorunu yaşayan kadınlarımız var. Bu konuda düzenli beslenme ve sporla beraber kilo verip inceliyorlar. Onun dışında kadınlarda görülen bel ve boyun fıtığı sorunları yaşayanlar da spora gelip sağlıklarına kavuşuyor. Kadınlardan merkezlere yoğun bir ilgi var. Gruplar şeklinde bu eğitimlerimizi veriyoruz. Toplam 5 eğitmenle spor merkezlerimizde eğitimlerimiz veriliyor. Çoğunlukla kilo sorunu olan kadınlar geliyor. Kursiyerler arasında psikolojik sorun yaşayan kadınlarımız da mevcut" dedi.

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fevzi Fidan da "2 veya 3 aylık periyotlarla kayıtlar yenileniyor. Yoğun talep üzerine bu spor merkezlerini açtık. Şu ana kadar 1500 kadın kayıt yaptı, 1000 kayıt da yedekte bekliyor. Deneyimli antrenörler eşliğinde bu eğitimler veriliyor" diye konuştu.