Van'da Gençlik ve Spor Müdürü Aksoy, Minik Sporcularla Buluştu
Özalp İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kurban Aksoy, yeni görevine başlamasının ardından spor tesislerini ziyaret ederek minik sporcularla bir araya geldi ve onlara tatlı ikram etti.
Özalp Gençlik ve Spor Müdürlüğü görevine yeni atanan Kurban Aksoy, spor tesislerini ziyaret ederek, tesisler hakkında bilgi aldı. Daha sonra tesislerde çalışan sporcularla bir araya gelen Aksoy, Hakan ve Davut Yıldırımçakar'dan minik sporcular hakkında bilgi aldı. Minik sporculara tatlı ikramında da bulunan Aksoy, daha sonra tesislerden ayrıldı. - VAN
