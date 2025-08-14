Van'da Gençlik ve Spor Müdürü Aksoy, Minik Sporcularla Buluştu

Van'da Gençlik ve Spor Müdürü Aksoy, Minik Sporcularla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özalp İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kurban Aksoy, yeni görevine başlamasının ardından spor tesislerini ziyaret ederek minik sporcularla bir araya geldi ve onlara tatlı ikram etti.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kurban Aksoy, minik sporcularla bir araya geldi.

Özalp Gençlik ve Spor Müdürlüğü görevine yeni atanan Kurban Aksoy, spor tesislerini ziyaret ederek, tesisler hakkında bilgi aldı. Daha sonra tesislerde çalışan sporcularla bir araya gelen Aksoy, Hakan ve Davut Yıldırımçakar'dan minik sporcular hakkında bilgi aldı. Minik sporculara tatlı ikramında da bulunan Aksoy, daha sonra tesislerden ayrıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Mutluluğu kısa sürdü! Aleyna Dalveren'den sitem dolu paylaşım

'Altın Gelin'den şaşırtan hamle: Tüm fotoğrafları sildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrem Helvacıoğlu tatilde kaza geçirdi: Felç kaldım sandım

Tatilde başına gelmeyen kalmadı! Yok artık diyeceğiniz kaza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.