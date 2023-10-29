Van'da Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Fener Alayı Yürüyüşü Düzenlendi

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle fener alayı yürüyüşü düzenledi. Yüzlerce kişi Türk bayrağı ve meşalelerle yürüyüş yaparak Cumhuriyeti anma etkinliğine katıldı.

Van'da meşaleli Cumhuriyet yürüyüşü

VAN - Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle fener alayı yürüyüşü düzenledi.

Soydan Kavşağında bir araya gelen yüzlerce kişi, ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle yürüyüş yaptı. Marşlar eşliğinde Maraş Caddesi üzerinde yapılan yürüyüş, Kent Parkı'nda son buldu. Burada İstiklal Marşı'nı okuyan kalabalık daha sonra sessizce dağıldı.

Yürüyüş sonrası açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen fener alayı yürüyüşümüzü halkımızın yoğun katılımıyla gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Cumhuriyeti bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz" dedi.