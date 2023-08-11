Van'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen Hun Boks Promotion turnuvasında 5 farklı ülkeden 16 sporcu mücadele etti. Turnuvada dereceye giren sporculara ödüller verildi. AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, bu tarz organizasyonların artması için çaba göstereceklerini belirtti. Milli tekvandocu Nur Tatar ise sporun yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Van'da 5 ülkeden 16 sporcunun katılımıyla boks turnuvası düzenlendi.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen Hun Boks Promotion turnuvasında boksörler dereceye girmek için mücadele etti.

Turnuvada ilk üçe giren sporculara ödüllerin verildiği programda konuşan AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, bu tarz organizasyonların yapılması için daha çok çaba göstereceklerini söyledi.

Kayatürk, "Bildiğiniz gibi kentimiz önemli bir turizm potansiyeline sahip. Bu tarz müsabakalar sayesinde artık spor kenti olarak anılıyoruz. Kentimizin güzelliğini görmeleri için vatandaşlarımızı davet ettik. Böylece Van'ı, dünyaya ve Türkiye'ye daha çok tanıtacağız." dedi.

Doğduğu, büyüdüğü ve hayaller kurduğu şehirde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren milli tekvandocu Nur Tatar da sporun yaygınlaştırılması gerektiğini kaydetti.

Milli boksör Adem Kılıçcı ise "Bölgede spor müsabakalarının yapılması bizim için, insanlar için çok önemli. Sporu sevmeleri ve yönlenmeleri için teşvik edici bir unsur." diye konuştu.