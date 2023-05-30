Van Büyükşehir Belediyespor Altyapı Takımları Başarılı Performanslarıyla Dikkat Çekiyor

Van Büyükşehir Belediyespor'un bünyesinde yer alan altyapı takımları başarılı sonuçlar elde ederek adından söz ettiriyor. Futbol yerel liginde U-16 takımı üst üste şampiyonluklar yaşayarak Türkiye yarı final mücadelelerine katılmaya hak kazandı. Ayrıca U-15 ve U-17 takımları da il şampiyonluğu kupalarını kazandılar ve bölge şampiyonluğu için mücadele edecekler.

Van Büyükşehir Belediye spor'un bünyesinde yer alan altyapı takımları ortaya koyduğu başarılarla adından söz ettiriyor.

Bünyesinde 9 farklı spor branşı ve alt kategorileriyle birçok kulvarlarda yer alan Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 2022-2023 futbol yerel liglerinde üst üste şampiyonluklar yaşadı. Futbol yerel liginde U-16 klasmanında il şampiyonluğu, bölge şampiyonluğu ve sonrasında Sivas'ta düzenlenen Türkiye şampiyonasında son 16 turunda şampiyon olan kırmızı-siyahlılar, adını Türkiye yarı final mücadelelerine kazıdı.

U16 Takımı, 4-5 Haziran tarihlerinde yarı final mücadelelerinde İstanbul Kurtköyspor, Kocaeli Hisareynspor ve Aydın Küçük Adaspor ile Bolu'da karşılaşacak.

Öte yandan, U-15 klasmanında da geçtiğimiz günlerde il şampiyonu olan Van Büyükşehir Belediyespor, 9-11 Haziran tarihleri arasında Ağrı ilinde bölge şampiyonasında mücadele edecek.

Son olarak U-17 yaş kategorisinde de il şampiyonluğu kupasının sahibi olan kırmızı-siyahlılar, aldığı üst üste başarılı sonuçlarla tüm gözleri üzerine çevirdi. U-17 takımının bölge şampiyonluğu rotası ise önümüzdeki günlerde belirlenecek. - VAN