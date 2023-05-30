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Van Büyükşehir Belediyespor Altyapı Takımları Başarılı Performanslarıyla Dikkat Çekiyor

Van Büyükşehir Belediyespor Altyapı Takımları Başarılı Performanslarıyla Dikkat Çekiyor

Spor Haberleri

Van Büyükşehir Belediyespor'un bünyesinde yer alan altyapı takımları başarılı sonuçlar elde ederek adından söz ettiriyor. Futbol yerel liginde U-16 takımı üst üste şampiyonluklar yaşayarak Türkiye yarı final mücadelelerine katılmaya hak kazandı. Ayrıca U-15 ve U-17 takımları da il şampiyonluğu kupalarını kazandılar ve bölge şampiyonluğu için mücadele edecekler.

Van Büyükşehir Belediye spor'un bünyesinde yer alan altyapı takımları ortaya koyduğu başarılarla adından söz ettiriyor.

Bünyesinde 9 farklı spor branşı ve alt kategorileriyle birçok kulvarlarda yer alan Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 2022-2023 futbol yerel liglerinde üst üste şampiyonluklar yaşadı. Futbol yerel liginde U-16 klasmanında il şampiyonluğu, bölge şampiyonluğu ve sonrasında Sivas'ta düzenlenen Türkiye şampiyonasında son 16 turunda şampiyon olan kırmızı-siyahlılar, adını Türkiye yarı final mücadelelerine kazıdı.

U16 Takımı, 4-5 Haziran tarihlerinde yarı final mücadelelerinde İstanbul Kurtköyspor, Kocaeli Hisareynspor ve Aydın Küçük Adaspor ile Bolu'da karşılaşacak.

Öte yandan, U-15 klasmanında da geçtiğimiz günlerde il şampiyonu olan Van Büyükşehir Belediyespor, 9-11 Haziran tarihleri arasında Ağrı ilinde bölge şampiyonasında mücadele edecek.

Son olarak U-17 yaş kategorisinde de il şampiyonluğu kupasının sahibi olan kırmızı-siyahlılar, aldığı üst üste başarılı sonuçlarla tüm gözleri üzerine çevirdi. U-17 takımının bölge şampiyonluğu rotası ise önümüzdeki günlerde belirlenecek. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Büyükşehir Belediyespor Türkiye Futbol Van Spor Haberler

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