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Van Bronckhorst, mağlubiyetin faturasını futbolcularına kesti

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldukları karşılaşmayı değerlendirdi. Takımını ilk defa böyle oynarken gördüğünü ve yenilgiden dolayı üzgün olduklarını belirten Hollandalı teknik adam, "İstediğimiz gibi oynayamadık. İçeride böyle oynayınca da işler zor oluyor. Umarım bu sezon son kez böyle oynamışızdır" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldukları maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İLK DEFA TAKIMIMI BÖYLE GÖRÜYORUM"

Hollandalı teknik adamın açıklamaları şu şekilde;

"Çok fazla eksiğimiz vardı. Aslında bizim oyun karakterimizden uzaktık. Takımımı bu sezon hiç bu şekilde oynarken görmedim. Çok fazla top ve ikili mücadele kaybettik. Önemli anlarda hatalar yaptık, gole neden olan hatalar yaptık. Böyle bir maç oynarken ilk defa görüyorum takımımı, antrenmanlarda bile böyle değil. Böyle hatalar olduğunda oynamak zor oluyor. Bu performanstan dolayı ve bu mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz.

"İSTEDİĞİMİZ GİBİ OYNAYAMADIK"

İlk yarıda da iyi oynamadık, oyunu kontrol edemedik. İkinci yarıdaki ilk golden sonra, o gol hatadan geldi, bu olabilir, devam etmeniz gerekiyor. Golü aradık ama zorlandık. Normalde bu olmaz. O yüzden bunları söylüyorum. İstediğimiz gibi oynayamadık. İçeride böyle oynayınca da işler zor oluyor.

"UMARIM SON KEZ BÖYLE OYNAMIŞIZDIR"

Daha önce de söyledim, çok maçımız var. Onur süre aldığında iyi oynadı, iyi antrenmanlar yaptı, bazen rotasyon yapmak iyidir. Bu yüzden de Onur ve Muçi özelinde değişiklikler var. Çarşamba günü de değişiklikler olabilir. Ama bu, böyle oynayacağımız anlamına gelmiyor. Umarım bu sezon son kez böyle oynamışızdır."

Van Bronckhorst, mağlubiyetin faturasını futbolcularına kesti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÖmer Faruk Alper:

Transfer yaparken cılız oyuncu almayın hepsi iskelet gibi

Yorum Beğen1
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