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Valverde, Arda Güler'in Geleceğini Parlak Buluyor

Valverde, Arda Güler'in Geleceğini Parlak Buluyor
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Real Madrid kaptanı Federico Valverde, genç takım arkadaşı Arda Güler'in yeteneklerini övgüyle değerlendirerek, onun kulübün idolü olma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Valverde, Arda'nın zor zamanlar geçirdiğini ancak gelecekte büyük başarılar elde edeceğine inandığını belirtti.

Real Madrid takımının kaptanı Federico Valverde, "mükemmel" olarak değerlendirdiği takım arkadaşı Arda Güler'in "takımın idolü" olmak için önünde çok fazla geleceğinin olduğunu söyledi.

Uruguaylı futbolcu Valverde, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı öncesinde basın toplantısında konuştu.

AA muhabirinin yönelttiği, "Arda ile iyi arkadaş olduğunuzu biliyorum. Son haftalarda çok az süre alıyor. Takım içindeki morali nasıl?" şeklindeki soruya, "Mükemmel" cevabın verdi.

Milli futbolcu için " Real Madrid'de önünde onu bekleyen çok faza bir gelecek ve kariyer var. Bizim için takımdaki 25 futbolcudan biri. Kulübün idolü olmak, Madrid'de iz bırakmak için gerekli kaliteye sahip." diyen Valverde, Arda'nın şu anda yaşadığı sorunları tüm futbolcular gibi Real Madrid'e ilk geldiğinde kendisinin de yaşadığını belirtti.

Valverde, şu ifadeleri kullandı:

"Genç futbolcular kiralık gitmek veya oynamak için çok maç beklemek durumunda. Ama bu seni daha kuvvetli ve daha olgun bir futbolcu yapıyor. Günü geldiğinde fırsatı iyi değerlendirmek için bunlar seni hazır duruma getiriyor. Arda çok hazır. Arda'da her şeyin bir nedeni var."

Ancelotti, Manchester City karşısında rahat olunmamasını istedi

Diğer yandan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de ilk maçta deplasmanda 3-2 kazandıkları Manchester City'e karşı yarınki rövanşta "rahat olmamaları gerektiğinin" altını çizdi.

Ancelotti, "(İlk maçtaki galibiyet) Bu, dikkate aldığımız psikolojik bir sorundur. Birçok kez yaşanmıştır ancak düzeltilmesi de zordur. Maçı 0-0 oynayalım diyorsanız bu saçmalık, kimse size inanmaz çünkü 3-2'yi değiştiremezsiniz. Değiştirebileceğiniz şey hesaplama yapmak değil, oyunun yaklaşımıdır. Ama bir avantajınız olduğunu da unutamasınız." dedi.

Real Madrid'de sakat olan Eder Militao, Dani Carvajal ve Lucas Vazquez'in yanı sıra Antonio Rüdiger, David Alaba ve Jesus Vallejo'nun da hafif sakatlıklarından dolayı yarınki maçta ilk 11'de sahaya çıkmaları şüpheli görünüyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Spor
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