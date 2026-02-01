Haberler

Vali Erdinç Yılmaz, Eskişehirspor'un Altay maçını tribünden takip etti

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor'un Altay ile oynadığı maçı tribünden izledi ve takıma destek verdi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor'un Altay ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izleyerek takıma destek verdi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, TFF 3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Eskişehirspor'un Altay'ı konuk ettiği müsabakayı yerinde takip etti. Karşılaşma boyunca sahadaki mücadeleyi ve tribünlerdeki taraftar coşkusunu yakından gözlemleyen Vali Yılmaz, siyah-kırmızılı ekibe başarı dileklerini iletti. Şehrin en önemli markalarından biri olan Eskişehirspor'un her zaman yanında oldukları mesajını veren Yılmaz, müsabaka esnasında taraftarlarla da bir araya gelerek moral depoladı.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

