Vali Toraman ve Rektör Göktaş milli takım ile bir araya geldi - Haberler

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Vali Toraman ve Rektör Göktaş milli takım ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Vali Toraman ve Rektör Göktaş milli takım ile bir araya geldi

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı ile bir araya geldi.

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı ile bir araya geldi.

CEV Altın Lig A Grubu ilk maçında Çarşamba günü Slovakya'yı Elazığ'da konuk edecek olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ziyaret etti. Önceki akşam kafilenin konakladığı otele giden Vali Toraman, teknik heyet ve sporculara başarılar diledi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da, Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın antrenmanını ziyaret ederek, Başantrenör Nedim Özbey'e başarılar dileyip çiçek takdim etti. Öte yandan Türkiye Voleybol Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Yaşar Sezikli ile A Milli Erkek Voleybol Takımı Menajeri Onat Kurt Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'ı makamında ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Göktaş'a milli forma hediye etti. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Fırat Üniversitesi, Fahrettin Göktaş, voleybol, Milli, Spor, Haberler

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