Haberler

Vali Musa Işın'dan Kütahyaspor'a destek çağrısı

Vali Musa Işın'dan Kütahyaspor'a destek çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahyaspor'un 60. kuruluş yılı vesilesiyle yaptığı açıklamada, şehrin takımına destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Işın, takımın 2. Lig hedefinin gerçekleştirilmesi için Kütahyalıların maddi ve manevi desteğinin önemine dikkat çekti.

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahyaspor'un 60. kuruluş yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, şehrin takımına destek çağrısında bulundu. Kütahyaspor'un bu sezon uzun yıllardır özlemi duyulan 2. Lig'e yükselme fırsatını yakaladığını belirten Işın, takımın ligde lider konumda yer aldığını ifade etti.

Vali Işın, Kütahyaspor yönetimi ve sporcularının sezon boyunca büyük bir gayret ve özveriyle mücadele ettiğini vurgulayarak, yakalanan bu önemli ivmenin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Işın, bu süreçte Kütahyalıların maddi ve manevi desteğinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Açıklamasında, Kütahyaspor yönetimi tarafından başlatılan 60 bin öğrenci ve çocuğa forma dağıtım kampanyasına da değinen Vali Işın, tüm vatandaşları kampanyaya destek vermeye davet etti. Yapılacak her katkının kulübe hem maddi hem de manevi güç sağlayacağını belirtti.

Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi halinde 2. Lig hedefinin bu sezon gerçekleştirileceğine inandığını ifade eden Vali Musa Işın, tüm Kütahyalıları Kütahyaspor'a sahip çıkmaya çağırdı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Çocuklarını gözünü kırpmadan katledip canına kıydı
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde

Türk İHA'ları, komşu ülkede gerilimin tavan yaptığı bölgede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: 'Hatırlamıyorum' dedi

Adı İmamoğlu ile anılan Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü

Türk gençler, okumak için gittikleri ülkede can verdi
Para poşetini çöpe attı, çöp poşetiyle bankaya gitti

Elindeki poşeti çöpe attı, bankaya gidince hayatının şokunu yaşadı
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: 'Hatırlamıyorum' dedi

Adı İmamoğlu ile anılan Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi

Büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşmelere başladı