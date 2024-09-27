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Vali Hulusi Şahin, 'Antalya'nın Altın Çocukları' Etkinliğine Katıldı

Vali Hulusi Şahin, 'Antalya'nın Altın Çocukları' Etkinliğine Katıldı
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Antalya Valisi Hulusi Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Antalya'nın Altın Çocukları' etkinliğine katılıp, başarılı sporcularla bir araya geldi. Antalya, okul sporları faaliyetlerinde önemli dereceler elde etti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Antalya'nın Altın Çocukları' temalı etkinliğe katılarak, ulusal ve uluslararası alanda başarılı olan sporcularla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Okul Sporları faaliyetleri kapsamında Antalya, Türkiye genelinde İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Antalya'da 56 farklı spor dalında düzenlenen 6 binin üzerindeki müsabakalara bin 281 okuldan 269 bin öğrenci katıldı. Okul sporları kapsamında 492 sporcu Türkiye derecesi elde etti. Antalya'da sadece okul sporları değil, 72 uluslararası ve 145 ulusal spor faaliyeti düzenlendi.

Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra, Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, öğrenciler, veliler ve antrenörler de katıldı.

"Fedakar, mücadeleci ve ahlaklı bir gençlik"

Toplum olarak hedeflerinin çocukları hayata karşı iyi hazırlamak olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Çocuklarımızı iyi yetiştirmek için gerekli olan unsurlardan birisi de fedakarlıktır. Bunu sağladığımız zaman onları hayata hazırlamış oluruz. Çocuğumuza şefkat göstereceğiz derken onların gelişimini baltalamayalım. Burada madalya almış çocuklarımız bunu şansla elde etmediler. Mücadele ettiler. Anneleri, babaları ve kulüpleri tarafından maddi ve manevi olarak destek gördüler. Biz çocuklarımızın her şeyden önce dürüst, karakterli ve ahlaklı birer insan olmaları için çaba gösteriyoruz. Gençlerimiz, geleceğe ümitle baktığımız ve gördüğümüz zaman umutlandığımız yıldızlarımızdır. Böyle gençlerimiz oldukça sırtımız yere gelmez" şeklinde konuştu.

Vali Şahin konuşmasının sonunda etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlara, spora ve sporculara destek sağlayan hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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