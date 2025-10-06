Haberler

Vali Aydoğdu, Amatör Spor Haftası'nda Sporcuları Kabul Etti

Vali Aydoğdu, Amatör Spor Haftası'nda Sporcuları Kabul Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Amatör Spor Haftası dolayısıyla sporcular ve antrenörlerle bir araya geldi. Vali, Erzincan'ın sporda önemli başarılar elde ettiğini vurguladı ve sporun disiplin ve ahlak gerektirdiğini belirtti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu; Amatör Spor Haftası nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür, Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Emin Turan, sporcular ve antrenörleri kabul etti.

Vali Aydoğdu, Erzincan'ın sporda oldukça başarılı bir il olduğunu belirterek, "Erzincan'ımız birçok spor branşında ulusal ve uluslararası yarışmalarda oldukça önemli dereceler alıyor. Spor disiplin ve ahlak demek. Sizler etrafınızdaki diğer gençlere de rol model olacaksınız." dedi.

Tüm sporcularımızı, antrenörlerini ve ailelerini tebrik eden Vali Aydoğdu kendilerine başarılarının artarak devam etmesi dileklerini iletti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Sinan Ateş davasının kilit ismi Avukat Serdar Öktem aracında suikasta uğradı

Sinan Ateş davasının kilit ismi aracında suikasta uğradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tek hareketi olay oldu! Bütün ülke Altay'ı konuşuyor

Tek hareketi olay oldu! Bütün ülke Altay'ı konuşuyor
Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Kutsal topraklara gidip bu pozu verdi: Başı kapalı ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.