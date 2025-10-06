Vali Aydoğdu, Amatör Spor Haftası'nda Sporcuları Kabul Etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu; Amatör Spor Haftası nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür, Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Emin Turan, sporcular ve antrenörleri kabul etti.

Vali Aydoğdu, Erzincan'ın sporda oldukça başarılı bir il olduğunu belirterek, "Erzincan'ımız birçok spor branşında ulusal ve uluslararası yarışmalarda oldukça önemli dereceler alıyor. Spor disiplin ve ahlak demek. Sizler etrafınızdaki diğer gençlere de rol model olacaksınız." dedi.

Tüm sporcularımızı, antrenörlerini ve ailelerini tebrik eden Vali Aydoğdu kendilerine başarılarının artarak devam etmesi dileklerini iletti. - ERZİNCAN