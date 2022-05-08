Valerien Ismael'den derbi sonrası olay Batshuayi çıkışı: Kenardan Ghezzal'a bağırdım

Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Fransız hoca, Batshuayi'nin kaçırdığı penaltıyı değerlendirirken, yıldız futbolcuyu artık takımda düşünmediğinin sinyalini verdi.

"GOL ATACAK SANTRFORA İHTİYACIMIZ OLACAK"

Valerien Ismael yaptığı açıklamada, "Tutkuyla, arzuyla mücadele ettik, özellikle maçın son bölümlerinde harika baskılı oynadık. Maçın ikinci yarısının son 20 dakikasındaki gibi basan, mücadele eden bir Beşiktaş yaratmak istiyorum. Önümüzdeki sene işi bitirecek, gol atacak bir santrfora ihtiyacımız olacak. Bugün de gol olması gereken fırsatlar elde ettik. Önümüzdeki sezon bahsettiğimiz bu kaliteye de sahip olmaya çalışacağız." dedi.

"BU KONUDA ÇOK HASSASIZ"

Michy Batshuayi'nin kaçırdığı penaltıya ilişkin ise Fransız hoca, "İki penaltı kaçırdıktan sonra bir sonraki penaltıyı atmak için bir sebep yok. Kenardan Ghezzal'a bağırdım, neyse ki ikinci penaltıyı Ghezzal attı. Transfer konusunda yapacak çok fazla işimiz var. Bu kulübe uygun doğru futbolcuları bulmak çok önemli. Bu konuda çok hassas olacağız." ifadelerini kullandı.

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