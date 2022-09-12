Valerien Ismael'den zorlu maç öncesi çok iddialı sözler! Başakşehir'e ilki yaşatacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Başakşehir maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Turuncu-lacivertlilerin henüz gol yememesi üzerine gelen soruya cevap veren Ismael, "Başakşehir gol yemedi ama gol atacak bir takım varsa, o da Beşiktaş'tır." dedi.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Zorlu maç öncesi açıklamalarda bulunan Valerien Ismael, henüz gol yemeyen turuncu-lacivertlilere ilki yaşatacaklarını belirtti.

"BAŞAKŞEHİR'E GOL ATACAK BİR TAKIM VARSA, O DA BEŞİKTAŞ'TIR"

Başakşehir'in gol yememesinin hatırlatılması üzerine Ismael, "Başakşehir gol yemedi ama gol atacak bir takım varsa, o da Beşiktaş'tır." ifadelerini kullandı.

"İÇ SAHA GÜCÜ, OYUNU DEĞİŞTİREBİLECEK BİR ŞEY"

Tribünlerin tıklım tıklım dolu olmasına da değinen Ismael, "Taraftarın önünde oynamak, gücü hissetmek önemli. Bu iç saha gücü, oyunu değiştirebilecek bir şey." ifadelerini kullandı.