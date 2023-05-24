Valencia'ya 5 maç seyircisiz oynama cezası verildi

İspanya La Liga ekibi Valencia'ya, Real Madrid maçında Vinicius Jr.'a yapılan ırkçı hakaretler nedeniyle sahasında 5 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), La Liga kurumu ve İspanyol hükümetine bağlı Spor Yüksek Konseyi'nin üyelerinden oluşan Rekabet Kurulu, 21 Mayıs'ta oynanan Valencia - Real Madrid maçında ev sahibi ekibin tribünlerinden Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius'a yapılan ırkçı hakaretler nedeniyle Valencia'ya sahasında 5 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Diğer yandan maçın 90+7. dakikasında rakibinin yüzüne dirsek attığı gerekçesiyle Vinicius'a verilen kırmızı kart da iptal edildi.

RFEF, Valencia - Real Madrid maçının VAR hakemi İgnacio İglesias Villanueva'yı kırmızı kart olayı nedeniyle açığa aldığını daha önceden duyurmuştu. - İSTANBUL