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Valencia'ya 5 maç seyircisiz oynama cezası verildi

Valencia'ya 5 maç seyircisiz oynama cezası verildi

Spor Haberleri

İspanya La Liga ekibi Valencia'ya, Real Madrid maçında Vinicius Jr.'a yapılan ırkçı hakaretler nedeniyle sahasında 5 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

İspanya La Liga ekibi Valencia'ya, Real Madrid maçında Vinicius Jr.'a yapılan ırkçı hakaretler nedeniyle sahasında 5 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), La Liga kurumu ve İspanyol hükümetine bağlı Spor Yüksek Konseyi'nin üyelerinden oluşan Rekabet Kurulu, 21 Mayıs'ta oynanan Valencia - Real Madrid maçında ev sahibi ekibin tribünlerinden Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius'a yapılan ırkçı hakaretler nedeniyle Valencia'ya sahasında 5 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Diğer yandan maçın 90+7. dakikasında rakibinin yüzüne dirsek attığı gerekçesiyle Vinicius'a verilen kırmızı kart da iptal edildi.

RFEF, Valencia - Real Madrid maçının VAR hakemi İgnacio İglesias Villanueva'yı kırmızı kart olayı nedeniyle açığa aldığını daha önceden duyurmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Real Madrid Valencia La Liga İspanya Spor Haberler

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