Bomba iddia! Arda Güler yeniden sakatlandı

Real Madrid'in son 2 maçında kadroya dahil olan ve sahaya çıkmak için şans bekleyen Arda Güler'in, Valencia maçının kadrosunda yer almayacağı öne sürüldü. Yıldız futbolcunun tekrardan sakatlandığı iddia ediliyor.

İspanyol devi Real Madrid ile ilk maçına çıkması beklenen Arda Güler'in ağrılarının tam olarak geçmediği ve cumartesi günü oynanacak Valencia maçının kadrosunda yer almayacağı iddia edildi.

ANTRENMANA KATILMADI

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; genç yetenek Arda Güler, Braga maçı sonrası perşembe sabahı yapılan takım antrenmanında yer almadı.

KADROYA ALINMASI BEKLENMİYOR

18 yaşındaki yıldız futbolcunun, tam olarak iyileşmediği ve Ancelotti'nin süre vermeye çekindiği de vurgulandı. Arda Güler'in cumartesi günü oynanacak olan Valencia maç kadrosuna alınmayacağı öne sürüldü.