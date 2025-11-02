Valencia maçında sakatlanan Arda'nın son durumu belli oldu
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Valencia karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan alındı. Ancak İspanyol basını, Arda'nın sakatlığının ciddi olmadığını ve önümüzdeki Liverpool maçında forma giymesi beklendiğini belirtti. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak.
- Arda Güler, Real Madrid'in Valencia'yı 4-0 yendiği maçta ilk yarıda bileğinden sakatlanarak oyundan alındı.
- Arda Güler'in sakatlığının ciddi olmadığı ve Liverpool maçında forma giymesi beklendiği açıklandı.
- Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 4 Kasım Salı günü deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak.
İspanya LaLiga'da Real Madrid, sahasında Valencia'yı 4-0 mağlup ederken, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler ilk yarıda sakatlanarak oyundan alındı.
MADRİD RAHAT KAZANDI
Santiago Bernabéu'da oynanan karşılaşmada Real Madrid, Kylian Mbappé (2), Jude Bellingham ve Alvaro Carreras'ın golleriyle Valencia'yı farklı geçti. Takımın teknik direktörü Xabi Alonso, genç yıldız Arda Güler'i maça ilk 11'de başlatarak güvenini gösterdi.
ARDA GÜLER SAKATLANDI
Arda Güler, ilk yarının ortalarında bileğine aldığı darbe sonrası kısa süreli sakatlık yaşadı. Sağlık ekibinin müdahalesiyle oyuna devam eden milli futbolcu, devre arasında önlem amaçlı olarak kenara alındı. Yerine Dani Ceballos dahil edilirken, teknik heyet bu değişikliği Liverpool maçı öncesi risk almamak için yaptı.
DURUMU CİDDİ DEĞİL
İspanyol gazetesi AS, Arda Güler'in durumuna ilişkin yaptığı haberde, "Arda'nın bileğinde ciddi bir sakatlık bulunmuyor. Teknik ekip oyuncuyu koruma amaçlı oyundan aldı. Liverpool karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon hem LaLiga hem Şampiyonlar Ligi'nde istikrarlı bir grafik çizen 20 yaşındaki milli yıldız, toplamda 14 maçta 3 gol ve 6 asist üretti. Arda, özellikle Avrupa maçlarındaki performansıyla Real Madrid taraftarının sevgisini kazandı.
LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi'nde grupta ilk üç maçını kazanan Real Madrid, 4 Kasım Salı günü deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak. Arda Güler'in bu kritik mücadelede ilk 11'de sahaya çıkma ihtimali yüksek görülüyor.