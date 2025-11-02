Haberler

Valencia maçında sakatlanan Arda'nın son durumu belli oldu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Valencia maçında sakatlanan Arda'nın son durumu belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Valencia karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan alındı. Ancak İspanyol basını, Arda'nın sakatlığının ciddi olmadığını ve önümüzdeki Liverpool maçında forma giymesi beklendiğini belirtti. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak.

  • Arda Güler, Real Madrid'in Valencia'yı 4-0 yendiği maçta ilk yarıda bileğinden sakatlanarak oyundan alındı.
  • Arda Güler'in sakatlığının ciddi olmadığı ve Liverpool maçında forma giymesi beklendiği açıklandı.
  • Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 4 Kasım Salı günü deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak.

İspanya LaLiga'da Real Madrid, sahasında Valencia'yı 4-0 mağlup ederken, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler ilk yarıda sakatlanarak oyundan alındı.

MADRİD RAHAT KAZANDI

Santiago Bernabéu'da oynanan karşılaşmada Real Madrid, Kylian Mbappé (2), Jude Bellingham ve Alvaro Carreras'ın golleriyle Valencia'yı farklı geçti. Takımın teknik direktörü Xabi Alonso, genç yıldız Arda Güler'i maça ilk 11'de başlatarak güvenini gösterdi.

ARDA GÜLER SAKATLANDI

Arda Güler, ilk yarının ortalarında bileğine aldığı darbe sonrası kısa süreli sakatlık yaşadı. Sağlık ekibinin müdahalesiyle oyuna devam eden milli futbolcu, devre arasında önlem amaçlı olarak kenara alındı. Yerine Dani Ceballos dahil edilirken, teknik heyet bu değişikliği Liverpool maçı öncesi risk almamak için yaptı.

Valencia maçında sakatlanan Arda'nın son durumu belli oldu

DURUMU CİDDİ DEĞİL

İspanyol gazetesi AS, Arda Güler'in durumuna ilişkin yaptığı haberde, "Arda'nın bileğinde ciddi bir sakatlık bulunmuyor. Teknik ekip oyuncuyu koruma amaçlı oyundan aldı. Liverpool karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon hem LaLiga hem Şampiyonlar Ligi'nde istikrarlı bir grafik çizen 20 yaşındaki milli yıldız, toplamda 14 maçta 3 gol ve 6 asist üretti. Arda, özellikle Avrupa maçlarındaki performansıyla Real Madrid taraftarının sevgisini kazandı.

LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde grupta ilk üç maçını kazanan Real Madrid, 4 Kasım Salı günü deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak. Arda Güler'in bu kritik mücadelede ilk 11'de sahaya çıkma ihtimali yüksek görülüyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 kişinin market borcunu ödeyen gizemli hayırsever veresiye defterini yaktı

Kim bu hayırsever? Binlerce liralık borcu kapatıp defteri yaktı
Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, kulüp üyeliğinden ihraç edildi

Hasan Arat'a büyük şok! Kulübün kapısından giremeyecek
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı

Bakan Tunç'tan Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
30 kişinin market borcunu ödeyen gizemli hayırsever veresiye defterini yaktı

Kim bu hayırsever? Binlerce liralık borcu kapatıp defteri yaktı
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Liverpool kabustan uyandı! Mohamed Salah tarihe geçti

Kabustan uyandılar
Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek

Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek
Benfica deplasmanda güle oynaya kazandı

Deplasmanda güle oynaya kazandı
Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi

Bu kez Gebze değil Kartal! Korkunç sesler vatandaşları sokağa döktü
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.