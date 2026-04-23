Haberler

VakıfBank Voleybol Takımı, kahvaltıda buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

-VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan: - "Sezonu 3 kupayla tamamlayacağımıza inancım tam"

Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan VakıfBank Voleybol Takımı, VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan'ın ev sahipliğindeki kahvaltıda bir araya geldi.

VakıfBank Genel Müdürlüğü'ndeki organizasyonunda VakıfBank oyuncuları, idari ve teknik ekip ile kulüp yöneticileri hazır bulundu.

Osman Arslan, konuşmasında şampiyon sarı-siyahlı takımı tebrik ederek "Bu sezon 2 kupayı müzemize getirerek bizleri çok mutlu ettiniz. Sahada gösterdiğiniz performans gerçekten takdire şayan. VakıfBank ruhunu, VakıfBank kültürünü her zaman temsil ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Emeklerinizin karşılığı olan şampiyonluklar tüm VakıfBank ailesini gururlandırmaktadır. İnanıyorum ki önümüzdeki hafta da CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz ve Türk Bayrağını bir kez daha göndere çekeceğiz. Sezonu 3 kupayla tamamlayacağımıza inancım tam." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

