VakıfBank'ta Cansu Özbay'ın isteği CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali Açıklaması

Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek VakıfBank'ın pasörü Cansu Özbay, organizasyonda Eczacıbaşı Dynavit ile Türk finali izletmek istediklerini söyledi.

Sarı-siyahlı ekibin 29 yaşındaki voleybolcusu, 2-3 Mayıs tarihlerinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek organizasyon öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kupa Voley ve Sultanlar Ligi'nde elde edilen şampiyonluktan dolayı mutlu olduklarını vurgulayan Cansu Özbay, "Sezon başında bir Süper Kupa oynamıştık, 2-0'dan 3-2 Fenerbahçe'ye mağlup olmuştuk ama asıl hedefimiz olan kupaları şu an için kazandığımız için çok mutluyuz. Çünkü burada çok büyük bir emek var. Tüm sezon çok zorlu rakiplere karşı mücadele ettik. Fenerbahçe'yi ve diğer takımları da ayrıca tebrik etmek istiyorum. Her zaman kazanan taraf olduğumuz için çok mutluyum. Asıl önemli olan yere geçiyoruz. Şu an her şeyi unutup Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Dörtlü Final için hazırlıkların sürdüğünü dile getiren tecrübeli voleybolcu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hazırlıklarımız güzel gidiyor. Kupayı kazanır kazanmaz aklımız Imoco maçındaydı. Bizi çok zorlu ve güzel maçlar bekliyor. Bence Avrupa'nın en iyi dört takımı mücadele edecek. Her an her şeyin olabileceği maçlar. Umarım tüm takım arkadaşlarım ve Eczacıbaşı da en iyi performanslarını ortaya koyabilir ve Türk finali izleyebiliriz. Ancak bunun çok zor olacağını biliyoruz."

"Umarım kazanan taraf biz oluruz"

Sarı-siyahlı oyuncu, sakatlıksız bir organizasyon dileğinde bulunarak, şampiyon olmak istediklerini vurguladı.

Yarınki rakipleri A. Carraro Imoco'da yıllarca birlikte oynadığı arkadaşlarının olduğunu anlatan Cansu Özbay, "Hepsi inanılmaz oyuncular, bunu çok iyi biliyoruz. Nerede neler yapabileceklerini de çok iyi biliyoruz. Onlara karşı oynamak biraz garip olacak. Alıştığımız bir durum olsa da onlara karşı oynamak her zaman değişik oluyor. Umarım sağlıklı bir maç oynanır ve kazanan taraf biz oluruz." diye konuştu.

"Seyirci desteğine ihtiyacımız var"

Cansu Özbay, organizasyona ev sahibi olmalarının avantaj sağlayacağını belirtti.

Çok önemli maçlar oynayacaklarının altını çizen deneyimli pasör, "Ev sahibi olmanın her zaman avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü deplasmana gitmek zorunda kalmıyorsunuz, yolculuk yapmıyorsunuz. Taraftarların bizi çok iyi şekilde destekleyeceğini düşünüyorum. Seyirci desteğine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu durum aynı zamanda baskı da oluşturabiliyor ama hepimizin bu baskıyı aştığını düşünüyorum. Umarım bizim için avantaj olacak." değerlendirmesinde bulundu.