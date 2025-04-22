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VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde Şampiyonluğa Ulaştı

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde Şampiyonluğa Ulaştı
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Voleybol Sultanlar Ligi final serisi 3'üncü maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek 14. kez şampiyonluğa ulaştı. İlk iki seti kazanarak avantaj elde eden VakıfBank, üçüncü sette Fenerbahçe'ye geçilse de dördüncü seti kazanarak maçı tamamladı.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Uğur Ateş

FENERBAHÇE MEDICANA: Aslı Kalaç, Meliha Diken, Fedorovtseva, Vuchkova, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, Melissa Vargas, Arelya Karasoy, Stysiak, Özlem Güven, Gizem Örge (L)

VAKIFBANK: Van Ryk, Cansu Özbay, Bosetti, Xinyue, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Markova, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Frantti, Ayça Aykaç (L),

SETLER: 16-25, 15-25, 25-19, 19-25

SÜRE: 1 saat 46 dakika

Voleybol Sultanlar Ligi final serisi 3'üncü maçında VakıfBank, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti. Seride durumu 3-0'a getiren VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın ilk setinde rakibine üstünlük kuran VakıfBank, 25-16 ile 1-0 öne geçti. İkinci seti de 25-15'lik skorla farklı geçen VakıfBank, setlerde 2-0 üstünlük sağladı. Üçüncü sette maça tutunan Fenerbahçe, 25-19 kazandı ve skoru 2-1'e getirdi. Dördüncü sette oyunun kontrolünü tekrar eline alan VakıfBank, seti 25-19 kazanarak maçı 3-1 galip tamamladı. Bu sonucun ardından seride durumu 3-0'a getiren VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Sarı-siyahlı ekip, toplamda 14'üncü kez lig şampiyonluğunu elde etti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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