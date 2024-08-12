VakıfBank Spor Kulübü Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

VakıfBank Spor Kulübü, yeni sezon için hazırlıklarına başladı. Milli takımlarda bulunmayan oyuncu ve teknik ekip üyelerinin sağlık kontrolleri bugün tamamlandı. Takım sezonun ilk antrenmanını 13 Ağustos'ta VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirecek. Sarı-siyahlı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında eylül ayında Türkiye ve İtalya'da iki ayrı özel turnuvada hazırlık maçları oynayacak. VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann, "Yeni kadro yapılanmamızla birlikte her zaman olduğu gibi bu sezon da büyük hedeflerle yola çıkıyoruz. Kadromuzda bulunan değerli oyuncularımızın yanına yine kaliteli oyuncular dahil ederek yeni bir takım kurduk" dedi.

VakıfBank'ta, 2024-2025 sezonu hazırlıkları başladı. Sarı-siyahlı takımda milli takımlarda yer almayan sporcu ve antrenörler bugün sağlık kontrolüne girdi. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenman 13 Ağustos'ta VakıfBank Spor Saray'ında gerçekleşecek.

PARİS'TE MÜCADELE EDEN SPORCU VE ANTRENÖRLER 28 AĞUSTOS'TA GELECEK

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer alan sporcu ve antrenörlerimiz 28 Ağustos'ta takıma dahil olacak. Yeni transferlerden Kendall Kipp ise ABD Milli Takımı kampının ardından 5 Eylül'de takıma katılacak. Sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında eylül ayında Türkiye ve İtalya'da iki ayrı özel turnuvaya katılarak hazırlık maçları gerçekleştirilecek.

SCHÜRMANN: "YİNE BÜYÜK HEDEFLERLE YOLA ÇIKIYORUZ"

VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann, yeni sezon öncesinde yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Yeni kadro yapılanmamızla birlikte her zaman olduğu gibi bu sezon da büyük hedeflerle yola çıkıyoruz. Kadromuzda bulunan değerli oyuncularımızın yanına yine kaliteli oyuncular dahil ederek yeni bir takım kurduk.

Başarılarla dolu geçmişimizden aldığımız güçle yeni sezonda Türkiye'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yeni zaferlere imza atmayı hedefliyoruz. Önceki sezonlardan farklı olarak sezon öncesinde önemli bir hazırlık süremiz bulunuyor. Bunu da bir avantaj olarak görüyoruz. Takımımıza katılan yeni oyuncuların uyum süreçlerini en kısa sürede tamamlayacaklarına ve VakıfBank ruhuna katkıda bulunacaklarına inanıyorum.

İyi bir sezon geçirmek için hazırlıklarımıza başladık. Sakatlıkları bulunan oyuncularımızın da durumu kısa sürede netleşecek. Milli takımlardaki oyuncularımızın da dahil olmasıyla birlikte verimli bir hazırlık süreci geçirmek istiyoruz. Yeni sezon için şimdiden çok heyecanlıyız."